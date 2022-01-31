Парламент Нидерландов выступил за поставку оружия Украине, об отправке военных речь не идет

В настоящее время Минобороны страны производит инвентаризацию того, что можно поставить в Украину.
В парламенте Нидерландов выступили за предоставление оружия Украине для защиты от возможной военной эскалации со стороны РФ.
Об этом в понедельник, 31 января, сообщает RTL Nieuws.
Так, депутат от правящей партии (VVD) Рубен Брекельманс считает, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИДа Вопке Хукстра должны посетить Украину с конкретными предложениями.
Отмечается, что Украина уже обратилась к Нидерландам по поводу предоставления оружия. В настоящее время Минобороны страны производит инвентаризацию того, что можно поставить в Украину.
В свою очередь, Брекельманс предполагает, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.
Вместе с тем, в оппозиционной партии труда (PvdA) выступили за помощь Украине в борьбе против кибератак, обеспечении обучения и поставки противотанкового оружия.
Впрочем, как в оппозиционной, так и в провластной партии заявляют, что речь не может идти о направлении нидерландских солдат.
Напомним:
Польша предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.
Также о готовности предоставить Украине оружие и военную технику на фоне растущей угрозы со стороны России заявила Дания.
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