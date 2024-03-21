Парламент передал полномочия Запорожского облсовета ОВА: что известно

В четверг, 21 марта, Верховная Рада приняла постановление о передаче полномочий от Запорожского областного совета в областную военную администрацию. Решение было принято 236 народными избранниками.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент принял инициированное президентом Владимиром Зеленским постановление №9118. Отмечается, что документ предусматривает передачу полномочий Запорожского облсовета Запорожского ОВА на время действия военного положения и месяц после его отмены.

В документе указано, что военная администрация подняла вопрос о передаче ему полномочий облсовета, а глава государства инициировал проект постановления. К слову, последний облсовет собирался онлайн в марте 2022-го.

Следует заметить, что член комитета по национальной безопасности и обороне парламента Федор Вениславский в комментарии LIGA.net заявил, что принятое нардепами постановление "100% решит очень много проблем" по объектам критической инфраструктуры и восстановлению.

Напомним, в конце января Кабмин принял назначение нового главы Запорожской ОВА – мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова. Тогда же правительство согласовало увольнение Юрия Малашко. Уже 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ.

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