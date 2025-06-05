Парламент Словакии запретил правительству поддерживать антироссийские санкции

Словакия не будет голосовать за антироссийские санкции в международных организациях / © Associated Press

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Словацкий парламент одобрил резолюцию, которая запрещает членам правительства голосовать за введение санкций против России в любых международных организациях. При том оппозиция саботировала голосование.

Об этом сообщает DennikN.

Из 76 присутствовавших депутатов 51 проголосовал «за», 23 воздержались, а один выступил против резолюции.

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Принятый документ запрещает членам правительства голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах. Авторы резолюции утверждают, что санкционное давление на Россию ведет к росту цен на энергоносители в Словакии.

Напомним,