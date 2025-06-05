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Парламент Словакии запретил правительству поддерживать антироссийские санкции
Оппозиция парламента Словакии отказалась участвовать в голосовании.
Словацкий парламент одобрил резолюцию, которая запрещает членам правительства голосовать за введение санкций против России в любых международных организациях. При том оппозиция саботировала голосование.
Об этом сообщает DennikN.
Из 76 присутствовавших депутатов 51 проголосовал «за», 23 воздержались, а один выступил против резолюции.
Принятый документ запрещает членам правительства голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах. Авторы резолюции утверждают, что санкционное давление на Россию ведет к росту цен на энергоносители в Словакии.
Напомним,