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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Парламент Словакии запретил правительству поддерживать антироссийские санкции

Оппозиция парламента Словакии отказалась участвовать в голосовании.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Флаг Словакии

Словакия не будет голосовать за антироссийские санкции в международных организациях / © Associated Press

Словацкий парламент одобрил резолюцию, которая запрещает членам правительства голосовать за введение санкций против России в любых международных организациях. При том оппозиция саботировала голосование.

Об этом сообщает DennikN.

Из 76 присутствовавших депутатов 51 проголосовал «за», 23 воздержались, а один выступил против резолюции.

Принятый документ запрещает членам правительства голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах. Авторы резолюции утверждают, что санкционное давление на Россию ведет к росту цен на энергоносители в Словакии.

Напомним,

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