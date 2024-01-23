Парламент Турции приступил к рассмотрению заявки Швеции на вступление в НАТО — СМИ

Парламент Турции сегодня, 23 января, приступил к рассмотрению протокола о присоединении Швеции к НАТО.

Турция в конце концов принялась за рассмотрение протокола о присоединении Швеции к НАТО после более чем года задержек, ухудшивших отношения Анкары с западными союзниками.

Об этом сообщает NTV Haber.

"Для принятия протокола необходимо абсолютное большинство голосов депутатов, участвующих в Генеральной Ассамблее", — говорится в сообщении.

Ожидается, что депутаты таки одобрят заявку Швеции после того, как она получила публичную поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Голосование за ратификацию шведского протокола о вступлении ожидается позже во вторник, 23 января.

Ратификация Турцией сделает Венгрию последней страной, задерживающей процесс вступления Швеции в Альянс. Венгрия упорно уверяла, что не станет страной, которая одобрит вступление Швеции последней, однако теперь, похоже, ее обещание окажется пустым.

Следует отметить, что ранее Турция вынудила Финляндию и Швецию разделить свои заявки на вступление в Альянс после того, как после нескольких раундов переговоров не смогла разрешить свой спор со Швецией.

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