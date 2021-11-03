Парламент увеличил расходы на детей с инвалидностью со 130 до 700 млн Актуально

Парламент увеличил расходы на детей с инвалидностью со 130 до 700 млн Актуально

В "За майбутнє" наработали пакет предложений по увеличению соответствующих расходов на 570 млн грн.

Верховная Рада Украины услышала голос 170 тысяч детей с инвалидностью. В проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год, принятом вчера в первом чтении, парламент увеличил расходы на реабилитацию детей с инвалидностью со 130 до 700 млн. грн.

Об этом сообщили в Женском движении "За майбутнє".

В движении отметили, что за несколько лет финансирование государственных программ по реабилитации детей с инвалидностью оставалось неизменным — 130 млн грн. Этих средств хватало только на реабилитацию 7 из 170 тысяч детей. Будущее других десятков тысяч детей зависело исключительно от кошелька и ответственности родителей.

"Откуда взялась сумма 130 млн грн? Сейчас объясню. Несколько лет назад она была рассчитана правительством с учетом стоимости реабилитационных услуг только для детей с особо тяжкими нарушениями! То есть другим детям с инвалидностью доступ к реабилитации традиционно остается закрытым. Более половины из них ежегодно стоят в очереди, так и не наступающей. Поэтому другая половина семей, воспитывающих детей с инвалидностью, даже не пытается подавать запросы на получение якобы гарантированных государством услуг", — прокомментировала Ирина Суслова.

В рамках проекта "Голос людей с инвалидностью" Женское движение "За майбутнє" совместно с народными депутатами от партии "За майбутнє" наработали пакет предложений по увеличению соответствующих расходов на 570 млн грн. Наконец, эти изменения к проекту финансовой сметы страны на 2022 год Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении.

"Спасибо народным депутатам Украины за поддержку! Надеюсь, что при принятии проекта Госбюджета в целом депутатский корпус подтвердит историческое решение и поможет вернуться к полноценной жизни десяткам тысяч детей с инвалидностью", — подчеркнула лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Как сообщалось ранее, в текущем году Министерство финансов профинансировало программу компенсации стоимости реабилитационных услуг для детей с инвалидностью всего на 18%.

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