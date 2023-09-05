Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Парламент уволил Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Парламент уволил Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества

Рустем Умеров/Фото: Facebook-страница Рустема Умерова

Отставку поддержали 302 депутата Рады

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества.

Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Увольнение Умерова поддержали 302 народных избранника.

"Ожидаем сегодня внесения предложения от президента назначить его Министра обороны Украины, а завтра — голосование", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в своем вечернем обращении 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отставку министра обороны Алексея Резникова. Сообщалось, что его на этом посту может заменить Рустем Умеров, возглавлявший на тот момент Фонд госимущества.

К слову, в этот же день Рада поддержала увольнение Резникова с должности главы Минобороны, которое может возглавить Умеров. "За" проголосовали 327 парламентариев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский освобождает Резникова! Новым министром обороны станет Рустем Умеров!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
484
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация