Парламент уволил Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества.

Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Увольнение Умерова поддержали 302 народных избранника.

"Ожидаем сегодня внесения предложения от президента назначить его Министра обороны Украины, а завтра — голосование", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в своем вечернем обращении 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отставку министра обороны Алексея Резникова. Сообщалось, что его на этом посту может заменить Рустем Умеров, возглавлявший на тот момент Фонд госимущества.

К слову, в этот же день Рада поддержала увольнение Резникова с должности главы Минобороны, которое может возглавить Умеров. "За" проголосовали 327 парламентариев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский освобождает Резникова! Новым министром обороны станет Рустем Умеров!

Читайте также: