Парламент в Канаде признал геноцидом депортацию крымских татар

Теперь 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар.
Палата общин Канады единогласно приняла резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида.
Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.
"Мы помним геноцид крымских татар в 1944 году и мы работаем над тем, чтобы мир вместе с нами помнил эти ужасающие события", — написала она.
18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар (“Crimean Tatar Deportation” (“Sürgünlik”) Memorial Day).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал: “В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой, в Крым.
Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим. Мы же выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся».
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