Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

В понедельник, 27 марта, парламент Венгрии проголосовал за присоединение Финляндии к НАТО. Решение поддержали 182 из 188 парламентариев.

Об этом в Twitter сообщил Балаж Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.

"Парламент Венгрии проголосовал за присоединение Финляндии к НАТО. Мы будем защищать их, а они будут защищать нас — это серьезное обязательство для обоих сторон", — отметил он.

Сегодня, #Hungary 's Parliament ha voted in favor of #Finland 's @NATO accession.



Мы будем защищать их и они должны защищать нас — это серьезное руководство, которое идет к путям. pic.twitter.com/FlP4j09UkY Опубликовано в Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) 27 марта 2023

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Со временем соответствующее решение приняла и Венгрия. Ранее турецкий лидер говорил, что государство не будет принимать решение о расширении НАТО.

Также мы сообщали, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция будут участвовать в июльском саммите Альянса в Вильнюсе в качестве полноправных членов НАТО.

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