Парламентарии инициируют внеочередное заседание, чтобы защитить ФЛП

Политик напомнил, что 1 января 2022 года истекает срок отсрочки действия закона об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО).

Поддержать мелких предпринимателей и отсрочить сроки введения кассовых аппаратов призвали народные депутаты группы "Партия "За майбутнє" вместе с представителями других фракций парламентское монобольшинство. Для этого депутаты предлагают провести внеочередное заседание Верховной Рады и рассмотреть законопроект №6376, направленный на обеспечение благоприятных условий для предпринимательской деятельности" в условиях действия ограничительных мер против распространения COVID-19.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат группы "Партия "За майбутнє" Сергей Рудык.

"Заканчивается год парламентский и календарный. Он принес непомерные тарифы, маленькие пенсии и зарплаты, угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации, кучу смертей от COVID-19. А парламент до сих пор не удосужился решить проблему более миллиона людей, которых мы называем мелкими предпринимателями, ФЛПами. Сегодня, как и весь год, они стоят у стен парламента и ждут от нас решения одного простого вопроса — дать им возможность в эти сложные для нашего государства времена не облагаться налогом как крупный бизнес, а как маленький, дать им шанс прокормить свои семьи, шанс выжить. Но парламент упорно их не слышит", — подчеркнул Рудык.

Политик напомнил, что 1 января 2022 года истекает срок отсрочки действия закона об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО), так называемых кассовых аппаратов, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп. Его отсрочили в декабре прошлого года после многочисленных акций протестов предпринимателей у стен Верховной Рады, которые жаловались на невозможность вести бизнес с использованием кассовых аппаратов во время карантинных ограничений. "Должны дать предпринимателям еще один шанс выжить — еще на год отсрочить введение кассовых аппаратов. Государство от этого не умрет, а украинцы скажут за это "спасибо", — подчеркнул нардеп.