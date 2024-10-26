Парламентские выборы в Грузии: два экзитпола кардинально противоречат друг другу

На парламентских выборах в Грузии оппозиция совокупно набрала более 50% голосов, опередив правящую партию "Грузинская мечта" на 11%.

Об этом сообщил портал SOVA со ссылкой на результаты экзитпола, подготовленного американской исследовательской организацией Edison Research.

"По данным опроса на выходе из избирательных участков, правящая "Грузинская мечта" набирает 40,9% голосов. Четыре оппозиционных партии/объединения, подписавших "Грузинскую хартию" и договорившихся о формировании коалиции, опережают партию власти с 51,9% ", – говорится в сообщении.

В то же время, экзитпол провластной исследовательской организации Gorbi, результаты которого обнародовали в эфире телекомпании Imedi, предоставил радикально противоположный прогноз.

"По данным опроса на выходе из избирательных участков, правящая "Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов. Четыре оппозиционных партии/объединения, которые подписали "Грузинскую хартию" и договорились о формировании коалиции, получили 31,2%", – пишет SOVA.

Напомним, состоявшиеся в субботу парламентские выборы в Грузии, 26 октября, должны определить дальнейший политический курс страны. Голосование сопровождалось серией инцидентов. В частности возле офиса оппозиционной партии произошла массовая драка.

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