Парламентский рейтинг партий: "Слуга народа" потеряла позицию лидера — соцопрос

В парламент могли попасть 7 политических сил.

В парламентском рейтинге декабря провластная партия "Слуга народа" потеряла симпатию среди украинцев и уступила "Европейскую солидарность".

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 3-11 декабря 2021 Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Согласно результатам соцопроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, в ВР с высокой вероятностью попали бы такие политсилы: "Европейская солидарность", Слуга народа", "Батькивщина", "ОПЗЖ". Также формально в парламент могли попасть "Сила и честь", Радикальная партия и Украинская стратегия Гройсмана.

Согласно этому соцопросу, наибольшую поддержку имеют политические партии: "Европейская солидарность" (которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), а также "Слуга народа" ( которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором, по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой занимают первое-второе место.

Далее следуют партии "Батькивщина" (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и "Оппозиционная платформа – За жизнь!" (6,2% и 9%). 5% проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), "Радикальная партия" (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5%) и 5,1%).

Другие партии пока не проходят в Совет, поскольку имеют поддержку меньше проходного барьера в 5%: "Умная политика" (3,3% и 4,8%), "Наши" (3,1% и 4,4%) ) и "Партия Шария" (2,8% и 4%). Другие партии имеют еще более низкую поддержку.

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По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг партии "ОПЗЖ", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%. Также, согласно соцопросу, за год снизилась поддержка партий "Голос" (с 3,5% до 1,7%) и "За будущее" (с 3,2% до 1,3%). В то же время возросла поддержка "Радикальной партии" – с 3,2% до 5,2%.

Следует отметить, что согласно предварительным результатам опроса, который Центр Разумкова проводил 11-17 ноября 2021 года, партия "Слуга народа" была лидером электоральных симпатий среди украинцев в случае проведения парламентских выборов. За эту политическую силу готовы отдать свои голоса 18% голосующих и определившихся с выбором.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Участие в опросе приняли 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.