"Парламенты "ЛДНР" ратифицировали договор о "дружбе и сотрудничестве" с Россией"

"Парламенты "ЛДНР" ратифицировали договор о "дружбе и сотрудничестве" с Россией"

Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины.

"Парламент "ЛНР" в первом чтении ратифицировал договор о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает российский ТАСС.

Также договор ратифицировал и "парламент "ДНР".

Напомним:

Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ОРДЛО. Эти договоры России, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

Договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности.

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