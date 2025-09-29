- Дата публикации
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: близится к единоличному большинству
После подсчета более 90% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президентки Майи Санду – "Действие и Солидарность" (PAS) – удерживает убедительное лидерство. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что она снова может сформировать правительство самостоятельно.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на утро 29 сентября подсчитано более 90% голосов на парламентских выборах.
Партия PAS получает около 47%, что дает ей шанс снова контролировать большинство мест в парламенте. На втором месте – "Патриотический блок", поддерживающий пророссийские позиции, с результатом около 27%, сообщает издание NewsMaker.md.
Третье место занимает блок Alternativa с почти 9% голосов. В парламент могут также попасть меньшие политические силы - "Democrația Acasă" и "Partidul Nostru", преодолевающие 6-процентный барьер.
Как пишет TV8.md, после оглашения промежуточных результатов представители PAS заявили, что "попробуют больше слушать граждан и работать на единство общества".
Эксперты отмечают, что голоса диаспор могут окончательно обеспечить PAS необходимое большинство. По данным TV8, за пределами страны проголосовали более 200 тысяч молдован, преимущественно в пользу проевропейской силы.
Выборы прошли в условиях напряженной кампании, сопровождавшейся обвинениями во вмешательстве России — от информационных атак до организации фейковых сообщений о взрывах.
Аналитики считают, что победа PAS гарантирует продление курса на евроинтеграцию и сотрудничество с Украиной. Это означает укрепление западного фланга в регионе и сохранение стабильности на общей границе.
Ранее мы писали, почему Украине нужно внимательно следить за выборами в Молдове, готовясь к риску пророссийского реванша в соседней стране.