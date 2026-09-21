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Партия Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах: канцлер сделал заявление
Партия Мерца проиграла уже третьи земельные выборы за две недели.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после поражения возглавляемого им Христианско-демократического союза на выборах в земле Мекленбург — Передняя Померания заявил о намерении продолжить реформы на своем посту.
Об этом сообщает DW.
"Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед", - заявил он.
Мерц выразил убеждение, что успех реформ не только улучшит совместную жизнь, но и «изменит к лучшему наше восприятие самих себя и наш имидж в мире». Германия способна к реформам, подчеркнул канцлер.
Результат своей партии на выборах он назвал «катастрофой», отметив, что ХДС «упорно боролся».
Земельные выборы в Германии – что известно
В Мекленбург-Передней Померании ХДС получила 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентный барьер для прохождения в земельный парламент. Это самый плохой результат партии на земельных выборах за всю историю после Второй мировой войны.
Первое место там заняла "Альтернатива для Германии" (AдН) - 38,2%. Социал-демократическая партия Германии получила 35,5%.
В Берлине ХДС также уступила главному конкуренту. По предварительным данным, партия получила около 18,8% голосов, тогда как "Левые" набрали 25,7% и вышли на первое место.
ХДС руководит Берлином с 2023 года. Партия «Левые» выступает, в частности, за удешевление жилья и расширение государственного контроля за крупными собственниками недвижимости.
Как известно, пророссийская партия "Альтернатива для Германии" нарастила свои позиции на востоке страны, спекулируя на ностальгических настроениях, местных проблемах и применяя нестандартные форматы предвыборной кампании.