Партия Орбана разработала закон о "защите суверенитета" Венгрии

Руководящая венгерская партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, подала в парламент законопроект о "защите национального суверенитета". Он направлен предотвратить "ненадлежащее иностранное политическое вмешательство".

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Этот законопроект появился на фоне активизации Орбаном предвыборной кампании своей партии накануне состоявшихся в июне 2024-го выборов в Европейский парламент.

Этот проект предусматривает создание отдельного органа – Агентства по защите суверенитета – для "обнаружения и расследования" финансирования из-за границы "деятельности, направленной на влияние на волеизъявление избирателей". Предусматривается наказание до трех лет лишения свободы за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах.

"Суверенитет Венгрии будет нарушен — и это также несет повышенный риск для национальной безопасности — если политическая власть попадет в руки лиц или организаций, зависимых от любого иностранного государства, организации или лица", — отмечают авторы законопроекта.

Следует отметить, что у премьера Орбана большинство в две трети голосов в парламенте. Именно это позволяет "Фидес" изменять любое законодательство. К слову, в 2017-м в Венгрии уже принимали схожий закон. Впрочем, его упразднили после официального предупреждения со стороны Европейского Союза.

Как сообщалось, Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций Евросоюза против РФ. Редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что послы стран ЕС провели первое обсуждение нового пакета санкций против России за агрессию против Украины.

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