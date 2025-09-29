Партия президентки Санду побеждает на выборах: как в Европе комментируют голосование в Молдове

Выборы в Молдове. / © Associated Press

После почти проработки 100% протоколов в Молдове партия действующей власти получает первенство. Политсила "Действие и солидарность" получила 50,15% голосов. Европейские лидеры приветствуют решения граждан страны, голосование которых оставило далеко позади пророссийские силы.

ТСН.ua собрал реакцию политиков на результаты парламентских выборов в Молдавии.

По данным NewsMaker.md, уже проработано 99,87% протоколов. Предварительно PAS может получить 55 мандатов в новом парламенте и право единолично формировать правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с молдавской коллегой Маей Санду приветствовал ее "с очень важной победой" на парламентских выборах. По его словам, голосование показало, что "российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе - выигрывает".

"Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал. Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и дальше. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива – безопасная, экономическая, а значит, и социальная", – добавил украинский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: победа проевропейской партии власти на выборах в Молдове показала хороший урок "для всех". Чтобы выиграть эти выборы, президентке Маи Санду лично понадобилось "настоящее мужество", подчеркнул он.

"Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили Россию в ее попытках взять под контроль весь регион. Это хороший урок для всех нас", - написал Туск.

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что молдавский народ избрал демократию, реформы и европейское будущее. И это послание четко и понятно.

"Несмотря на давление и вмешательство со стороны России, он избрал демократию, реформы и европейское будущее. ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу", – заявил Кошта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "решительным" волеизъявление граждан Молдовы. По его словам, Париж и дальше будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Кишинева.

"Несмотря на попытки вмешательства и давление, выбор молдавских граждан был решительным. Франция поддерживает Молдову в ее европейском проекте и стремлении к свободе и суверенитету", - отметил Макрон.

Напомним, перед выборами в Молдове Bloomberg писало о тайном плане "фюрера" РФ Владимира Путина о вмешательстве в голосование. Речь шла о том, что Россия разработала многоуровневую стратегию вмешательства в выборы в Молдове и препятствования курсу страны на вступление в Евросоюз. План был окончательно сформирован весной и непосредственно координируется Кремлем.