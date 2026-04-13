Партия TISZA может получить конституционное большинство в Венгрии: Петер Мадяр сделал громкое заявление
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что партия TISZA не только победила на выборах, но и предположительно получит две трети мест в парламенте.
Лидер венгерской политической силы Петер Мадяр сообщил об уверенной победе своей партии на выборах в парламент .
По его словам , партия TISZA не только выиграла голосование, но и может сформировать конституционное большинство в новом составе Национального собрания.
"Партия TISZA не только выиграла эти выборы, но все признаки указывают на то, что у нее будет сильное большинство в две трети в новом Национальном собрании", — отметил Мадяр.
Если эти прогнозы подтвердятся, политическая сила получит возможность самостоятельно принимать ключевые решения, включая изменения в Конституцию страны.
Пока официальные результаты выборов уточняются.
Выборы в Венгрии – что известно
Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы . Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.
Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.
По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью : явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.