ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Партия TISZA может получить конституционное большинство в Венгрии: Петер Мадяр сделал громкое заявление

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что партия TISZA не только победила на выборах, но и предположительно получит две трети мест в парламенте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Петер Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

Лидер венгерской политической силы Петер Мадяр сообщил об уверенной победе своей партии на выборах в парламент .

По его словам , партия TISZA не только выиграла голосование, но и может сформировать конституционное большинство в новом составе Национального собрания.

"Партия TISZA не только выиграла эти выборы, но все признаки указывают на то, что у нее будет сильное большинство в две трети в новом Национальном собрании", — отметил Мадяр.

Если эти прогнозы подтвердятся, политическая сила получит возможность самостоятельно принимать ключевые решения, включая изменения в Конституцию страны.

Пока официальные результаты выборов уточняются.

Выборы в Венгрии – что известно

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы . Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.

Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.

По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью : явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie