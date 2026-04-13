Партия TISZA может получить конституционное большинство в Венгрии: Петер Мадяр сделал громкое заявление

Лидер венгерской политической силы Петер Мадяр сообщил об уверенной победе своей партии на выборах в парламент .

По его словам , партия TISZA не только выиграла голосование, но и может сформировать конституционное большинство в новом составе Национального собрания.

"Партия TISZA не только выиграла эти выборы, но все признаки указывают на то, что у нее будет сильное большинство в две трети в новом Национальном собрании", — отметил Мадяр.

Если эти прогнозы подтвердятся, политическая сила получит возможность самостоятельно принимать ключевые решения, включая изменения в Конституцию страны.

Пока официальные результаты выборов уточняются.

Выборы в Венгрии – что известно

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы . Основными соперниками стали оппозиционная партия Тиса Петер Мадьяр и правящая партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан.

Премьер-министр Виктор Орбан поздравил оппозиционного политика Петера Мадьяра с победой.

По состоянию на 21:30 мск избирательные участки закрылись. Голосование ознаменовалось рекордной активностью : явка достигла около 79–80%, что стало самым высоким показателем в истории страны.