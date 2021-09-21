Партия Трюдо побеждает на внеочередных парламентских выборах

Партия получает 155 мест в парламенте.

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которая находится у власти шесть лет, побеждает на внеочередных парламентских выборах.

Об этом со ссылкой на данные избирательной комиссии сообщает издание The Guardian.

По состоянию на утро 21 сентября, партия Трюдо получает 155 мест в парламенте. Консерваторы Эрина О'Тула — 119, "Квебекский блок" — 32, "Новая демократическая партия" — 24, а "Партия зеленых" — два. Кроме того, пять мандатов достались независимым депутатам.

Впрочем, Либеральная партия не будет иметь большинства в парламенте и вынуждена будет формировать "правительство меньшинства". Несмотря на это, глава канадского правительства назвал такой результат "четким мандатом". По словам Трюдо, ему нужен новый мандат, который бы гарантировал, что канадцы одобрят его план по преодолению пандемии коронавируса в стране.

Как сообщалось, в премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время митинга в провинции Онтарио бросили камнями. Политик не пострадал и чувствует себя нормально. Инцидент произошел в канадском городе Лондон после предвыборного мероприятия, на котором Трюдо заявил, что его политику не будут определять требования так называемых "врагов вакцинации".

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