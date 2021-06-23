Партия "За майбутнє": Налоговая амнистия от власти не решит проблему теневой экономики

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5153.

Закон о налоговой амнистии не выведет экономику Украины из тени. Вместо того, чтобы создать надлежащие условия для бизнеса, уменьшить фискальное давление и вернуть стране средства, выведенные в теневой сектор, власть отнимает в людей часть их сбережений.

Такое заявление сделали в политической партии "За майбутнє".

Как известно, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5153. Он предусматривает проведение налоговой амнистии для всей страны. Фактически речь идет о представлении нулевой декларации, в которой нужно указать собственные активы и уплатить за них государству 5% от всего имущества. Более того, принятый провластным большинством закон требует повторного налогообложения сбережений, за которые уже уплачены налоги.

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"Этим антиконституционным законом власть автоматически включила украинский к категории преступников. Теперь каждый должен оправдываться, что заработал свое состояние законно. А это является прямым нарушением презумпции невиновности каждого украинском. Зато, согласно Конституции Украины, никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в суде. в существовании теневой экономики виноваты власти, а не украинцы, отмечают в партии "За майбутнє". Чтобы бизнес работал "по-белому", должно быть доверие к государству, которое базируется на конкретных гарантиях ", — говорится в заявлении партии

Там добавляют, что практика других стран также показывает, что успех амнистии капиталов напрямую зависит от того, доверяют люди государстве, корректно работает судебная система и стабильна экономика.

"Однако сегодня правительство не только не дает никаких гарантий, но и наоборот — стремится отобрать останне.Влада просто отнимает у людей часть сбережений и ничего не дает взамен: ни гарантий безопасности, ни обеспечения надежного инвестирования амнистированных средств. Более того, украинцы попадают под риск оказаться под следствием правоохранительных органов и давлением криминальных структур. Партия "За майбутнє" считает, что новый закон — это не что иное, как налоговый террор действующей власти против украинского народа. Налоговая амнистия в отношении граждан должно быть беспроцентным и безусловной. Без всяких правовых последствий и с реальными гарантиями — и защиты персональных данных украинском, и надежности инвестирования амнистированных средств ", — отметили политики.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который позволяет украинском с 1 сентября в течение года легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5 процентов за активы, размещенные в Украине, и 9 процентов за то, что хранится за рубежом. Не требуют декларирования жилье, если оно единственное и сбережения меньше 400 000 гривен. Также не о чем беспокоиться тем, кто получает зарплаты в белую, то есть уже заплатил налоги.

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