Партия Залужного и не только: глава КИУ назвал политсилы-участницы предстоящих выборов

Предстоящие выборы могут стать прорывом для партий, связанных с военными и волонтерами. Кого ждать в политической борьбе?

Предстоящие выборы в Украине могут стать площадкой для новых партий, которые сформируются из военной среды. Однако для этого следует создать надлежащие условия, в частности, обеспечить демобилизацию.

Об этом глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сказал в эфире "Ранок.LIVE".

По мнению главы КИУ, уже сейчас можно ожидать появления партий, связанных с влиятельными лицами из сектора безопасности и обороны.

По предположениям Кошеля, участником предстоящих выборов в Верховную Раду может стать партия, которую возглавит экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный. По оценкам эксперта, такая политическая сила способна претендовать, по меньшей мере, на треть мест в парламенте.

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"Очевидно, на выборах мы увидим и партию Валерия Залужного, которая может претендовать минимум на треть мест в парламенте. Партию Кирилла Буданова, теоретически та. Партия Малюка, главы СБУ, возможно, да. Несколько партий, которые будут повторять названия известных авторитетных воинских подразделений. Это мы уже насчитали 5-7 политических сил, плюс партии волонтеров", – рассказал глава КИУ.

В то же время он обратил внимание, что военные, которые сегодня находятся на службе, не смогут полноценно участвовать в избирательном процессе, если не будет демобилизации. Поэтому важно обеспечить для них соответствующие условия.

"Для них нужно создать условия, потому что не смогут военные активно участвовать в избирательной кампании, если не состоится демобилизация. И я думаю, что это мнение нужно доносить до наших западных партнеров, которые достаточно смело сейчас бросаются тезисами, вот я имею в виду Уиткоффа, о том, что готовы, там уже чуть не стартует избирательный процесс", – рассказал Кошель.

К слову, накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли в Украине состояться выборы, ведь россияне не готовы подписать с президентом Владимиром Зеленским "любой договор", считая главу государства "нелегитимным".