Сегодня в Украине действует 340 политических партий, причем пики их регистрации исторически совпадали с выборами и сменами власти, а абсолютный рекорд был установлен в 2015 году — 73 новые партии.

В то же время государство активно «очищает» политическое пространство. Десятки партий ликвидированы из-за многолетнего неучастия в выборах. После полномасштабного вторжения этот процесс приобрел новое измерение, поэтому из

соображений национальной безопасности была запрещена деятельность 21 политической силы.

Несмотря на формальное существование сотен партий, реальная политическая конкуренция ограничена, что указывает на усиление регуляторной роли государства в формировании политического ландшафта.

Юрист отмечает, что эта трансформация ставит перед обществом новые вызовы по поиску баланса между защитой государственности и ограничением политических свобод.

