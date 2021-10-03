"Партийный Оскар": в Трускавце награждение "слуг" началось с игры Арахамии на барабанах

Членов политической силы отметят в 16 номинациях.
В Трускавце стартовала церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам".
Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь политической силы "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Программу награждения начал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, — причем, игрой на барабанах.
Программа награждения предусматривает награды в 16 номинациях.
Добавим, что на премии работает программа «Светская жизнь» с телеведущей Катей Осадчей.
Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях.
К западу 2 октября приехал президент Владимир Зеленский. Премьер Денис Шмыгаль представил депутатам от "Слуги народа" обновленную программу деятельности Кабмина.
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