"Партийный Оскар": в Трускавце награждение "слуг" началось с игры Арахамии на барабанах

"Партийный Оскар": в Трускавце награждение "слуг" началось с игры Арахамии на барабанах

Членов политической силы отметят в 16 номинациях.

В Трускавце стартовала церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам".

Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь политической силы "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Программу награждения начал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, — причем, игрой на барабанах.

Программа награждения предусматривает награды в 16 номинациях.

Добавим, что на премии работает программа «Светская жизнь» с телеведущей Катей Осадчей.

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях.

К западу 2 октября приехал президент Владимир Зеленский. Премьер Денис Шмыгаль представил депутатам от "Слуги народа" обновленную программу деятельности Кабмина.

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