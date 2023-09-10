Партизаны ликвидировали окупантов, которые транспортировали "бюллетени"

Украинскому подполью в Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации на временно оккупированных территориях.

Подполье подорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время так называемых выборов устроенных кремлем на ТОТ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В результате подрыва авто – один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Напоминаем враг готовится к проведению мобилизации на ТЮГ и уже создал сеть военкоматов на захваченных землях, но эта репрессивная структура не имеет данных. Следовательно, враг использует "выборы", чтобы обновить информацию о мужском населении региона.

Заметим, что мобилизация жителей захваченных земель является нарушением международного гуманитарного права и виновные в этом преступлении лица будут нести ответственность.

Напомним, на днях в Запорожье взорвалось в кафе, где питались российские офицеры.

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