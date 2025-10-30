Партнер семьи Гетманцева работает с кадыровцами над развитием авиарейсов в Чечне - расследование Соколовой

Реклама

По словам журналистки, в Польше функционирует компания Travel Professional Group Poland, основательницей которой является Елена Гетманцева, мать народного депутата. Среди соучредителей и руководства этой компании указан Валерий Паренчук, ранее представлявший туристический бизнес в Киеве, а ныне, согласно публикациям российского государственного агентства «Грозный-Информ», сотрудничает с Министерством транспорта Чеченской Республики.

Как сообщалось в новости от 29 января 2024 года, Паренчук в качестве директора по развитию компании Easybooking принимал участие во встрече с министром транспорта Чечни Рамзаном Черхиговым, где стороны договаривались об открытии новых авиарейсов из аэропорта «Грозный».

Кроме этого Соколова сослалась на данные журналистского расследования Bihus.Info, которое в 2023 году обнаружило, что компания «Нью Проперти Плюс», связанная с Гетманцевым и его бывшим партнером Дмитрием Махаринским, после аннексии Крыма продолжила деятельность под российской юрисдикцией. В русских реестрах эта структура сохранила предварительный адрес, виды деятельности и перешла под управление гражданина РФ Махаринского.

Кроме этого, на том же Махаринском оформлено предприятие ООО «Крымстройсервис АМ», зарегистрированное в 2016 году в Ялте, официально осуществляющее хозяйственную деятельность и уплачивающее налоги в России.

«Мы видим ситуацию, когда лица, связанные с семьей чиновника, ведут бизнес в стране-агрессоре и на оккупированной территории, тогда как сам депутат возглавляет налоговый комитет Верховной Рады Украины», — отметила Соколова в программе. Напомним, Даниил Гетманцев на протяжении 2002-2010 годов был помощником-консультантом народного депутата Владимира Сивковича. В 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против Владимира Сивковича, обвинив его в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в операциях ФСБ, направленных против США и их союзников. Именно эти связи стали причиной отказа Гетманцеву в 2017 году в участии в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда.