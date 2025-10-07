Партнерство России с Китаем может пошатнуться: в СНБО назвали причины

Россия и Китай / © Associated Press

Реклама

Переговоры между Пекином и Вашингтоном о возможном стратегическом сближении могут иметь катастрофические последствия для России и так называемого «безграничного партнерства» с Китаем.

Такое мнение обнародовал руководитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Коваленко в своих соцсетях.

Как отметил Алексей Коваленко, по данным СМИ, Китай якобы предложил США инвестиционный пакет на сумму $1 трлн в обмен на снятие ограничений для китайских компаний и снижение пошлин. Коваленко считает, что эта договоренность открывает двери для стратегического сближения между двумя сверхдержавами.

Реклама

«Для России это катастрофический сигнал. „Безграничное партнерство“ с Китаем теряет вес. Москва рискует навсегда остаться сырьевым придатком, который игнорируется в ключевых договоренностях. Пекин диверсифицирует поставки, сокращает закупки российских энергоресурсов и смещает акценты на новые рынки. Кремль теряет простор для маневра даже в рамках БРИКС, а глобальные решения по инвестициям и безопасности принимаются без участия России», — подчеркнул Коваленко.

Читайте также Экс-посол США в Украине раскрыл хитрую тактику Пекина по поводу войны

Стратегическое поражение и изоляция

Коваленко также подчеркнул, что если США и КНР договорятся о совместной позиции по войне России против Украины, Путин останется статистом. Он отметил, что пока Китай торгуется с США, Москва «платит цену за агрессию» — это изоляция, потери рынков, статус сырьевого придатка и стратегическое поражение.

Руководитель СНБО признал, что Россия может наносить удары по украинской инфраструктуре, но завтра это восстановят с помощью западных партнеров. Москва же получает ответные удары, и ей никто не будет помогать инфраструктурно и технологически.

«В перспективе лет они могут попытаться навязать свое, развязав глобальную войну в Европе, и проиграют ее. Впрочем, если США и КНР договорятся по сближению этого не будет. А Россия потеряет перспективу развития на следующие 100 лет», — резюмировал Коваленко.

Реклама

Напомним, военный эксперт Уэсли Клар отмечает важность постоянной борьбы за новые ограничения и блокировки «лазейок». Также в разговоре с журналистом он выделил два ключевых рычага, которые действительно могут изменить ситуацию. Среди них это вторичные санкции.

Также сообщалось, что Россия, похоже, активизировала информационно-психологическую фазу подготовки, известную как «Фаза 0», которая должна создать предпосылки для возможного будущего конфликта с НАТО.