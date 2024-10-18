Зеленский откровенно ответил, предлагали ли Украине мир в обмен на территории

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир в стране возможен только исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.

Об этом сообщает "24 канал".

Он подчеркнул, что партнеры никогда об этом не просили открыто. По его словам, они боятся.

Зеленский пообщался с FT после того, как в четверг в Брюсселе проинформировал 27 лидеров ЕС о своем плане, а также после встречи с крупнейшими политическими партиями в ассамблее блока.

"Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать мне", – сказал он, призывая этих должностных лиц открыто говорить.

По словам президента, тем, кто считает это рациональным, стоит "выложить это на стол, открыто".

"Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – добавил Зеленский.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине придется отказаться от части своей территории.

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