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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Партнеры Украины рассмотрят запрос Киева на 70 млрд евро для обороны — Макрон

Украина просит европейских партнеров предоставить как минимум 70 млрд евро дополнительной помощи в 2027 году. Речь идет о финансировании обороны, закупке оружия и усилении устойчивости страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Макрон

Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские партнеры Украины рассмотрят запрос Киева о дополнительном финансировании обороны в 2027 году.

Об этом пишет France24 .

Президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского совета в Брюсселе обратился к лидерам ЕС с просьбой найти не менее 70 млрд евро дополнительной поддержки.

По словам Зеленского, общая стоимость войны для Украины в следующем году может составить около 155 млрд. евро. Дополнительные средства Киев хочет направить на оборону, вооружение и повышение устойчивости государства.

Отдельно президент Украины подчеркнул, что дополнительное финансирование позволило существенно увеличить производство дронов, которые играют ключевую роль в сдерживании российских атак и ударах по логистике РФ.

Reuters сообщает, что среди европейских лидеров широкая поддержка дальнейшей помощи Украине, однако конкретный механизм нового финансирования еще должны согласовать. Среди вариантов рассматривается новое кредитование и другие финансовые инструменты.

Напомним, что в следующем году бюджетные расходы на оборону и безопасность составят около 44% ВВП. Силам обороны понадобятся дополнительные ресурсы. Внебюджетную потребность военных Корецкий оценил в 45 млрд дол. (40 млрд евро).

В начале сентября премьер анонсировал жесткую экономию бюджета. Правительство нашло 70 млрд грн, которые направит на оборону, и предупредило, что без принятия необходимых решений Украина может недополучить значительную часть из 29,5 млрд дол. международной помощи в этом году.

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