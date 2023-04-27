Партнеры выполнили почти все обещания: Столтенберг раскрыл, сколько танков и БМП уже находятся в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подытожил объемы переданной Украине бронетехники и танков в результате встреч в формате "Рамштайн".

НАТО и партнеры уже передали Украине более 98% боевых машин, которые обещали ранее.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал в четверг, 27 апреля, на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга.

"В общей сложности через контактную группу во главе с США союзники НАТО и партнеры оказали Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов", – сообщил Столтенберг.

По его словам, не менее 9 новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение благодаря поддержке партнеров.

"Это предоставит Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что украинская армия находится в "хорошей позиции" для предстоящего контрнаступления.

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