Партнеры заблокировали производство Patriot для Украины: Зеленский рассказал детали

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Для решения вопроса ПВО Украина хотела бы производить такие системы как американские Patriot или ракеты к ним, но пока не получила от партнеров на это разрешение в виде лицензий.

Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня вопрос — это противовоздушная оборона. Это самый сложный вопрос. К сожалению, наши партнеры до сих пор не выдают нам лицензий на собственное производство систем, например, систем Patriot или даже ракет для тех систем, которые у нас уже есть. Пока мы не преуспели в этом», — отметил Зеленский.

Реклама

На вопрос журналиста, почему партнеры Украины не выдают эти разрешения, президент Украины ответил: «Я не знаю. У меня нет ответа».

Ранее Зеленский сообщил, что США отказались предоставить лицензии на производство ракет в системы ПВО Patriot в Европе, несмотря на предварительные обсуждения и предложения со стороны Украины.

По его словам, Украина еще несколько лет назад поднимала вопрос создания в Европе достаточных производственных мощностей для ракет противовоздушной обороны, в том числе для комплексов Patriot.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что Европа сможет нарастить собственные возможности в сфере производства ракет для ПВО, однако отметил необходимость ускорения этого процесса.

Реклама

16 февраля министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что его страна почти исчерпала свои запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла передать Украине.

Ранее также сообщалось, что Лондон подтвердил передачу Украине новейших гиперзвуковых ракет Nightfall. Система уже прошла испытание и может изменить баланс дальнобойного вооружения в Европе.