ПАСЕ приняла резолюцию с заявлением о возможном геноциде в Украине

ПАСЕ приняла резолюцию 26 января, в которой говорится, что Россия может иметь геноцидное намерение уничтожить украинскую национальную группу как таковую или, по крайней мере, ее часть.

Речь идет о резолюции "Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины", сообщает "Укринформ".

"Появляется все больше доказательств того, что российская официальная риторика, которая используется для оправдания полномасштабного вторжения и агрессии против Украины, так называемого процесса "деукраинизации", имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду или раскрывает геноцидное намерение уничтожить украинскую национальную группу как таковую ее часть", – говорится в тексте резолюции ПАСЕ.

Там также напомнили, что Конвенция о предотвращении преступления и наказания за него запрещает прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида и попытки его совершения.

Кроме того, в резолюции ПАСЕ отмечается, что некоторые действия российских сил против украинских гражданских могут подпадать под действие статьи II Конвенции, такие как убийства и насильственное перемещение детей из одной группы в другую группу. Цель – русификация детей путем усыновления российскими семьями или передачи их в российские детдома или лагеря.

В документе трижды фиксируется упоминание о "возможном геноциде" в Украине. Так, в тексте говорится об агрессивной войне России и "вытекающих из нее зверствах (военных преступлениях, преступлениях против человечности и возможном геноциде").

ПАСЕ напомнила, что все государства-участники Конвенции о геноциде "обязаны наказывать геноцид". Заметим, что и Украина, и Россия являются участниками этой Конвенции.

Напомним, в декабре Европарламент принял резолюцию, признавшую геноцидом Голодомор, нанесенный советским режимом Украине в 1932-1933 годах.

Отметим, что ПАСЕ 26 января также приняла решение, утвердившее свои требования по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии. В организации подчеркнули, что причастные к преступлениям политические и военные лидеры России и Беларуси должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

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