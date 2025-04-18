Пасха за океаном: Пидласа, Железняк и Коваль встретят праздники в США

Народные депутаты Украины оформили официальные заграничные командировки на Пасху

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Ряд народных депутатов Украины оформил загранкомандировки именно на период Пасхальных праздников.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в Верховной Раде.

Как стало известно, на два дня официальную командировку в Молдову оформили Артем Черноморов и Богдан Торохтий. Оба поехали по приглашению коллег из Парламента Молдовы.

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Отметим, что Богдана Торохтия журналисты программы “Bihus.Info” ранее уже ловили на выездах за границу во время войны, поэтому это не первый его «вояж».

Также в списке официальных заграничных командировок фигурируют Роксолана Пидласа, Ярослав Железняк и Андрей Коваль — они отправились в США на Парламентскую неделю МВФ.

По словам источника, все остальные остались в Украине.

Напомним, по словам главы парламента Руслана Стефанчука, количество депутатов Верховной Рады могут сократить с 450 до 300 человек из-за уменьшения численности населения Украины.