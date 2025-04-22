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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Пасхальное перемирие Путина – фикция: во Франции объяснили суть маневра

Во Франции раскритиковали "пасхальное перемирие", объявленное Путиным.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Жан-Ноэль Барро заявил, что "пасхальное перемирие" Путина — не более чем попытка произвести впечатление на Дональда Трампа

Жан-Ноэль Барро заявил, что "пасхальное перемирие" Путина — не более чем попытка произвести впечатление на Дональда Трампа / © Associated Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал «Пасхальное перемирие», о котором ранее объявил президент РФ Владимир Путин, не искренним шагом к миру, а «маркетинговой операцией».

Об этом дипломат заявил в эфире телеканала Franceinfo, комментируя позицию Кремля по временному прекращению огня.

По словам Барро, «перемирие» не имело целью улучшение гуманитарной ситуации или деэскалацию, а было частью информационной игры.

«Это была волшебная кампания, направленная исключительно на то, чтобы президент Трамп не стал нетерпеливым и злым», — подчеркнул министр.

Французский дипломат также указал, что такие действия являются примером типичного поведения Кремля — создавать иллюзию миролюбия ради собственной выгоды на международной арене.

Напомним, диктатор Путин объявил, о Пасхальном перемирии 19 апреля. Оно началось с 18 часов. Однако уже 21 апреля оно закончилось и Путин его не продлил.

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