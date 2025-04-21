"Пасхальное перемирие" Путина завершилось: какие настоящие цели Кремля и что будет дальше

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин перед Пасхой объявил о «праздничном перемирии».

Однако через несколько минут после заявления главы Кремля в Украине звучала воздушная тревога.

Что означает «жест доброй воли» от Путина и к чему это привело — читайте в материале ТСН.ua.

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Объявление перемирия

В заявлении главы Кремля говорилось, что якобы во время большого христианского праздника до полуночи 21 апреля армия РФ не будет атаковать украинские города и позиции военных.

«Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопросы», — сказал Путин.

Соблюдала ли РФ режим тишины

Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля сообщил, что во время обещанного режима тишины россияне на разных направлениях передовой продолжали осуществлять обстрелы и проводить штурмы.

По словам главы государства, РФ пытается создать общее впечатление о прекращении огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

В свою очередь аналитики DeepState сообщали, что украинские бойцы на фронте почти не ощущают обещанного режима прекращения огня.

Там отметили, что только на отдельных участках наблюдалась тишина, однако эксперты считают это попыткой «сделать картинку для „американских партнеров“, чтобы показать, какой он (имеется в виду Путин — ред.) „миротворец“ и что он способен самостоятельно остановить боевые действия».

В мониторинговой группе отметили, что вечером 19 апреля враг нанес удары по Доброполью и Херсону.

В 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго сообщили, что враг под прикрытием «пасхального перемирия» создает новые пути для перебрасывания тяжелой техники. По сообщению украинских военных, армия РФ использует праздничную паузу как тактическую возможность для усиления своих позиций.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявление Путина о «пасхальном перемирии» циничным, ведь Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней.

Однако, по словам Сибиги, московский режим выдвинул разные условия и усилил террор против Украины, мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Реакция мира на заявление Путина

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон высмеял «пасхальное перемирие» главы Кремля и отметил, что история запомнит его как «слабого и жалкого человека».

«Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня», — отметил Уилсон.

Спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер заявила, что РФ имеет репутацию агрессора, поэтому поверить словам Путина можно будет только после того, как россияне реально прекратят атаки на Украину.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал «пасхальное перемирие» медийным трюком.

«Это все равно, что объявить голодание между завтраком и обедом, а втайне есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает о нескольких ударах, поэтому это перемирие — скорее медийный трюк, чем реальность», — заявил Липавский.

В свою очередь в МИД Британии призвали РФ взять на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине, «а не только однодневной паузе».

Реверанс Трампу

Объявление Путиным «пасхального перемирия» стало ярким доказательством цинизма Кремля, пишет CNN. Этот шаг произошел спустя всего несколько часов после заявления Трампа и Рубио о необходимости «знаков мира» от России.

Для мира это выглядит жестом в сторону США, но на самом деле создало лишь хаос для украинских войск. Внезапное прекращение огня без подготовки — это логистический кошмар, особенно на горячих участках фронта.

В издании The Washington Post отмечают, что объявленное перемирие было «театром для одного зрителя», а именно для Трампа.

Не первое обещание

Украинский журналист Денис Казанский напомнил, что Путин не впервые обещал прекратить огонь во время большого христианского праздника.

Как отметил Казанский, подобное заявление глава Кремля сделал в январе 2023 года, тогда перемирие должно было длиться 36 часов на Рождество.

Однако, по словам журналиста, РФ в то время не прекращала обстрелы ни на час.

Истинные причины путинского «перемирия»

Военный аналитик Шон Белл считает, что Путин объявил «перемирие» по трем причинам:

хочет выглядеть миротворцем для россиян;

планирует перебросить 50 тысяч солдат из Курска на Донбасс;

боится, что Трамп может внезапно поддержать Украину.

Он убежден, что это только тактика для перегруппировки войск и попытка возвратиться в мировую политику.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечает, что Путин таким образом пытается создать иллюзию миротворца перед международным сообществом, в частности перед США.

Такой шаг также является реакцией на растущее давление со стороны западных стран, требующих прогресса в мирных переговорах.

Военный обозреватель Богдан Мирошников подчеркивает, что Россия не хочет настоящего мира, поэтому объявленное Путиным так называемое «пасхальное перемирие» является фарсом.

Дипломатическая игра Путина

Украинский журналист Виталий Портников убежден, что глава Кремля играет сложную игру с США, а не с Украиной. Его стратегия простая: продолжать обстрелы украинских городов, одновременно ведя переговоры с американцами. Это позволяет ему избежать международной изоляции, не прекращая войну.

Ключ здесь — позиция Трампа, настаивающего на перемирии как условии для начала переговоров.

А Путин хочет сохранить диалог с Вашингтоном, потому что без него рискует вернуться к полной изоляции, когда Европа и дальше будет поддерживать Украину оружием, а Америка вообще прекратит контакты.

Как отмечает Портников, Кремль стремится держать США за столом переговоров, даже если это только формальность. Потому что альтернатива — полная дипломатическая блокада при продолжении войны.

Ему нужен процесс коммуникации со Штатами, чтобы удержать их в диалоге. Ему нужна не просто война. Он понимает, что если Трамп уйдет с переговоров, ситуация вернется к той, которая была до его прихода: война продолжается, Украине помогают европейцы, покупают американское оружие, сами дают оружие, Америка и Европа с ним не разговаривают. А так он продолжает переговоры, Уиткофф летает в Москву, в Санкт-Петербург, где ему рассказывают об определенных задачах», — отметил Портников.

Перемирие завершено — что дальше

Министерство обороны России заявило о завершении 21 апреля «пасхального перемирия» и продолжении войны — так называемой «специальной военной операции». Традиционно в ведомстве обвинили Украину в нарушении условий перемирия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить объявленное Россией «пасхальное перемирие» на следующие 30 дней с полной остановкой огня. Такая же позиция была поддержана в Государственном департаменте США.

Впоследствии Путин цинично заявил, что боевые действия после «пасхального перемирия» возобновились, хотя они и не прекращались. Российский диктатор также утверждает, что во время перемирия наблюдалось снижение боевой активности Украины, но было более 5000 атак.

Он пообещал «рассмотреть» предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня и отказе от ударов по гражданским объектам, в то же время заявив о «положительном отношении» к мирным инициативам.

Напомним, Путин признал, что Россия ударила по Сумам, и нашел циничное оправдание российским ударам по гражданским.

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