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Пасхальное "перемирие" закончилось: Путин не дал приказала о продолжении
Сейчас враг не атакует Украину беспилотниками.
Срок действия пасхального "перемирия", объявленного РФ с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, истек.
Об этом информирует российское пропагандистское "издание" ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, команд по продолжению пасхального перемирия Владимир Путин не давал.
Между тем, украинские мониторинговые каналы сообщают, что сейчас ситуация в воздушном пространстве относительно спокойная.
Пусков "Шахедов не фиксируется. Только на территории Сумской области зафиксированы 4 дрона-разведчика
Боевые действия вдоль линии соприкосновения продолжаются. В случае объявления воздушной тревоги, реагируйте на нее.
По состоянию на 22:00, 20 апреля, на фронте с начала суток произошло 86 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Россияне также выпустили 704 дрона-камикадзе и совершили 1519 обстрелов по населенным пунктам и позициям ВСУ.
Ранее сообщалось, что США считают, что полное прекращение огня крайне необходимо, и поддерживают предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия на 30 дней.