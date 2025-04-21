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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Пасхальное "перемирие" закончилось: Путин не дал приказала о продолжении

Сейчас враг не атакует Украину беспилотниками.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Срок действия пасхального "перемирия", объявленного РФ с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, истек.

Об этом информирует российское пропагандистское "издание" ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, команд по продолжению пасхального перемирия Владимир Путин не давал.

Между тем, украинские мониторинговые каналы сообщают, что сейчас ситуация в воздушном пространстве относительно спокойная.

Пусков "Шахедов не фиксируется. Только на территории Сумской области зафиксированы 4 дрона-разведчика

Боевые действия вдоль линии соприкосновения продолжаются. В случае объявления воздушной тревоги, реагируйте на нее.

По состоянию на 22:00, 20 апреля, на фронте с начала суток произошло 86 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Россияне также выпустили 704 дрона-камикадзе и совершили 1519 обстрелов по населенным пунктам и позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что США считают, что полное прекращение огня крайне необходимо, и поддерживают предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия на 30 дней.

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Дата публикации
Количество просмотров
62
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