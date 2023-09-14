Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией: детали

Армения больше не может полагаться на Москву, считают в Ереване.

Армения больше не может полагаться на Российскую Федерацию как на гаранта своей безопасности. И это – несмотря на опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

Об этом заявил в интервью POLITICO премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", – сказал Пашинян.

По словам армянского премьера, Москва стремится избежать удаления Азербайджана и Турции, которые приобрели стратегическое значение для Кремля с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Наша стратегия должна состоять в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", — заявил Пашинян.

Глава правительства Армении говорит, что призыв Тегерана к Москве как к защитнику, всякий раз, когда возникает конфликт, просто нежизнеспособен.

"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие — очень уязвимая модель", — подчеркнул Пашинян.

Как сообщалось, на днях МИД России вызвал посла Армении из-за ряда "недружественных" действий, предпринятых Ереваном. Якобы это явилось одним признаком напряженности между двумя странами.

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