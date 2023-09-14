Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией: детали

Армения больше не может полагаться на Москву, считают в Ереване.
Армения больше не может полагаться на Российскую Федерацию как на гаранта своей безопасности. И это – несмотря на опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.
Об этом заявил в интервью POLITICO премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В результате событий в Украине возможности России изменились", – сказал Пашинян.
По словам армянского премьера, Москва стремится избежать удаления Азербайджана и Турции, которые приобрели стратегическое значение для Кремля с начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Наша стратегия должна состоять в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", — заявил Пашинян.
Глава правительства Армении говорит, что призыв Тегерана к Москве как к защитнику, всякий раз, когда возникает конфликт, просто нежизнеспособен.
"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие — очень уязвимая модель", — подчеркнул Пашинян.
Как сообщалось, на днях МИД России вызвал посла Армении из-за ряда "недружественных" действий, предпринятых Ереваном. Якобы это явилось одним признаком напряженности между двумя странами.