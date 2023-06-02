Пашинян высказался о том, является ли Армения союзником России в войне

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что война в Украине оказывает непосредственное влияние на отношения Еревана и Москвы. Впрочем, Армения не является союзником страны-агрессора России.

Об этом CNN primanews заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет "Радио Азатутут".

По его словам, Ереван испытывает "беспокойство" из-за военного конфликта Украины и России. Но вместе с тем, его страна продолжает сохранять нейтральную позицию.

"Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что она оказывает непосредственное влияние на все наши отношения", — высказался Пашинян.

Пашинян высказался, мол, у Армении много собственных забот, а потому нет времени, чтобы решать проблемы других государств.

"На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И получается, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит уязвимы", — убеждает. армянский премьер.

Напомним, Пашинян отказалась принимать у себя в стране обучение Организации Договора о коллективной безопасности, запланированное на 2023 год. Мол, это "нецелесообразно".

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