Пашинян заявил, что в Армении произошла вторая революция

Народ Армении, по его словам, принял свое решение.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах в стране, заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию.

Об этом пишет РИА Новости.



"Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной". Все договоренности будут выполнены", — сказал Пашинян.

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Народ Армении, по его словам, "принял свое решение". "Произошло то, что ожидалось. Ожидалось, что на этих выборах неизбежно победит гражданин", — добавил он.

Пашинян пообещал в ближайшие дни начать консультации со всеми политическими силами, чтобы "понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке для проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, кризис в Армении начался 25 февраля. Люди вышли на улицы города на фоне заявления главы правительства о попытке военного переворота в стране. Такое мнение Пашинян высказал после того, как Генштаб Вооруженных сил потребовал отставки не только премьер-министра, но и всего правительства после освобождения их первого заместителя начальника Тирана Хачатряна.

Заметим, что в Армении происходили массовые протесты, организованные оппозицией с требованием отставки Пашиняна. Митингующие обвиняли его в ответственности за поражение в недавнем вооруженном противостоянии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе и в нынешнем экономическом кризисе в стране.

Добавим, что президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, согласно которому с 10 ноября 2020 объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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