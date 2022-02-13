Пассажиров привезут автобусами: в МИД отреагировали на запрет самолету SkyUp влетать в Украину

Пассажиров привезут автобусами: в МИД отреагировали на запрет самолету SkyUp влетать в Украину

В Кишинев за украинцами уже прибыть четыре автобуса.

Пассажиров самолета авиакомпании SkyUp привезут в Киев автобусами. Воздушное судно из-за запрета лизингодателя влетать в воздушное пространство Украины приземлилось в Молдове.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Посольство Украины в Молодове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра-Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишинева. Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании", — говорится в сообщении.

Спикер МИД подчеркнул, что сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом.

"Для этого в Кишинев уже прибудут четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину. МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле. МИД готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам, в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", — сообщили в МИД.

Напомним, самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.