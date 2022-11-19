"Пассивность будет для нас самоубийством": Моравецкий назвал "реальную угрозу для Польши"

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отмечает: единственный способ втянуть Варшаву в российскую войну – это отвлечься от Украины. По его словам, тогда война "придет к нам сама".

Об этом сообщает Radio Lublin.

"Если мы не поддержим Украину, она рано или поздно попадет в большую зависимость от России. Война придет к нам сама собой. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", — подчеркивает руководитель польского правительства.

Моравецкий отмечает, что война Москвы против Украины "совершенно реальной угрозой и для Польши". Мол, доказывает это инцидента с ракетой возле польского Пшеводова. А первопричиной, заявляет премьер, является агрессия России против Украины.

"К сожалению, пожар войны впервые охватил и нашу территорию […] Вопреки всему это не первая подобная критическая ситуация. Во время прошлогодних попыток мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу мы уже подвергались серии гибридных атак и фейковых новостей", — заявил Матеуш Моравецкий.

Падение ракеты в Польше

В шести километрах от границы, на территории Польши, 15 ноября упали ракеты. В результате инидента погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету".

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул: пока точно не известно, какая ракета упала в Польше. Впрочем, он убежден, что речь идет об атаке российской ракеты. Однако до конца расследования об этом нельзя утверждать на все 100%.

Впоследствии у президента Дуды заверили, что падение ракеты не повлияло на отношения между странами. По его словам, "повышенного напряжения между сторонами, а также резких обменов мнений между президентами стран не было".

Также польский лидер не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

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