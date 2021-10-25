Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США, он встретится с Байденом

Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США, он встретится с Байденом

Он готов продолжить работу.

Вселенский патриарх Варфоломей, находящийся с визитом в США, выписан из больницы в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата, пишет ТАСС.

"Мы рады сообщить, что наш духовный отец, Его Святейшество только что был выписан из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжать апостольский визит", — говорится в сообщении.

Известно, что в понедельник, 25 октября, должна состояться встреча патриарха с главой Белого Дома Джо Байденом.

Напомним:

В воскресенье, 24 октября, Вселенский патриарх Варфоломей, который накануне прибыл с официальным визитом в США, попал в университетскую больницу Джорджа Вашингтона из-за плохого самочувствия после длительного перелета и плотного расписания мероприятий по прибытии.

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