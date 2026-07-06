Patriot для Украины разожгли скандал в Польше: Туск сделал громкое заявление о помощи

Дональд Туск / © Associated Press

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Поддержка Украины в ее защите от российской агрессии — вопрос национальной безопасности самой Польши, поэтому эта тема не может быть предметом политических споров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне скандала вокруг информации о якобы тайной передаче Киеву ракетных комплексов Patriot, пишет издание Onet.

Глава польского правительства напомнил, что предыдущие правительства и политические силы страны никогда не подвергались критике за военную поддержку Украины, несмотря на то, что она «была очень масштабна и связана с рисками».

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«Мы можем обсуждать историю, взаимные отношения и рассматривать, в какой мере мы должны помогать иммигрантам и беженцам здесь, в Польше, но мы совсем не можем поставить под угрозу наше сотрудничество с Украиной в ее защите от российского нападения», — заявил Дональд Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что помощь украинской стороне нельзя рассматривать «в контексте какой-то бессмысленной политической борьбы», поскольку усиление украинской противовоздушной обороны напрямую защищает польские границы.

«Это не только вопрос солидарности и порядочности. Это, попросту говоря, вопрос нашей безопасности. Каждая ракета, выпущенная в Украине, точно уничтожающая снаряды, ракеты, дроны и самолеты агрессора, — это большая безопасность Польши», — сказал Туск.

В завершение глава польского правительства призвал внутренних политических оппонентов «не играть с огнем», ведь оказание помощи соседнему государству всегда было частью всеобщего «политического консенсуса» в стране.

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Скандал с ракетами Patriot для Украины от Польши — последние новости

Напомним, на днях в Польше заявили о возможной тайной передаче Украине ракет в Patriot. Об этом сообщил вицеспикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Он сказал, что это серьезное нарушение, поскольку такие ракеты необходимы самой Польше для обеспечения ПВО.

У Навроцкого набросились с обвинениями на собственное правительство. В Минобороны пообещали рассекретить все данные о военной помощи Украине, которую Польша предоставляла с 2022 года.

К слову, Дональд Туск призвал национальную делегацию на предстоящем саммите НАТО в Анкаре воздержаться от новых финансовых обязательств перед Украиной.

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