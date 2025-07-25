Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готова купить десять систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы защитить города от российских атак.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«У нас запрос на 10. То, что я публично говорил. Мы сейчас с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить эти 10. Ракеты у нас есть. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, будет передавать нам системы, продавать. Наша задача — найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами», — уточнил он.

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Также президент сказал, сколько Patriot у нас уже есть.

«Три. Официально я получил подтверждение от Германии на две системы, Норвегия — одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами», — добавил он.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что Германия готова оплатить поставки двух систем ПВО Patriot для Вооруженных сил Украины, а еще одну систему готова профинансировать Норвегия.

11 мая Конгресс США одобрил разрешение на экспорт с Германии в Украину 125 артиллерийских дальнобойных боеприпасов и 100 ракет для комплексов ПВО Patriot.

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