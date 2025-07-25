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Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление
Украина работает с партнерами, чтобы как можно скорее купить Patriot. По словам президента Украины, есть запрос на десять таких систем ПВО.
Украина готова купить десять систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы защитить города от российских атак.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
«У нас запрос на 10. То, что я публично говорил. Мы сейчас с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить эти 10. Ракеты у нас есть. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, будет передавать нам системы, продавать. Наша задача — найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами», — уточнил он.
Также президент сказал, сколько Patriot у нас уже есть.
«Три. Официально я получил подтверждение от Германии на две системы, Норвегия — одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами», — добавил он.
Напомним, Зеленский ранее заявил, что Германия готова оплатить поставки двух систем ПВО Patriot для Вооруженных сил Украины, а еще одну систему готова профинансировать Норвегия.
11 мая Конгресс США одобрил разрешение на экспорт с Германии в Украину 125 артиллерийских дальнобойных боеприпасов и 100 ракет для комплексов ПВО Patriot.