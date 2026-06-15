Patriot для Украины: Зеленский сообщил хорошие новости

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина продолжает получать от международных партнеров ракеты для ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом после осмотра последствий российского удара по Киево-Печерской Лавре, передает Новости Live.

«Был у нас пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас уже после того, как мы использовали ракеты, можно говорить об этом. Было достаточно сбивать баллистику, но не все дроны были сбиты», — сказал глава государства.

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По словам Зеленского, после использования этих ракет Украина должна работать над пополнением запасов.

Снабжение ПВО Patriot для Украины — что известно

Ранее Зеленский сообщил, что США отказались предоставить лицензии на производство ракет в системы ПВО Patriot в Европе, несмотря на предварительные обсуждения и предложения со стороны Украины.

По его словам, Украина еще несколько лет назад поднимала вопрос создания в Европе достаточных производственных мощностей для ракет противовоздушной обороны, в том числе для комплексов Patriot.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что Европа сможет нарастить собственные возможности в сфере производства ракет для ПВО, однако отметил необходимость ускорения этого процесса.

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16 февраля министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что его страна почти исчерпала свои запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла передать Украине.

Ранее также сообщалось, что Лондон подтвердил передачу Украине новейших гиперзвуковых ракет Nightfall. Система уже прошла испытание и может изменить баланс дальнобойного вооружения в Европе.

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