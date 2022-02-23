Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю": полный текст обращения Зеленского к украинцам

Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю": полный текст обращения Зеленского к украинцам

Президент призвал украинских политиков в это время быть государственными деятелями и исключить свои амбиции ради Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует программу экономического патриотизма, которая будет предусматривать целевую поддержку отдельных отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок и создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему.

Об этом глава государства объявил в обращении к гражданам, – информирует президентский сайт.

Как отметил президент, в то время, когда украинские военные защищают страну, другие граждане должны работать, вкладывать деньги в экономику государства, в том числе для обеспечения финансирования армии.

"Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, программа экономического патриотизма предполагает уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок, создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Кроме того, благодаря этой программе запланировано снизить НДС на бензин и дизель, что будет способствовать уменьшению цен на топливо.

"Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – отметил глава государства.

Президент призвал украинских политиков в это время быть государственными деятелями и отвергнуть свои амбиции ради Украины.

"Я встретился со всеми лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна Оборонная коалиция. Единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики, все партии одного цвета – сине-желтого" ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он сообщил, что 23 февраля проведет встречу с представителями 50 крупнейших украинских компаний в сфере крупного бизнеса.

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия расположены на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Итого, каждый на своем фронте", — убежден глава страны.

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В то же время президент отметил, что в настоящее время нет необходимости объявлять общую мобилизацию, при этом будет осуществлен призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооруженных Сил. Также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы – мирная нация, которая хочет тишины.

"Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать!" – подчеркнул глава государства.

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