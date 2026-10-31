«Patriot нужны сейчас, а не через годы»: Зеленский отреагировал на разрешение купить 500 ракет PAC-3

Patriot / © Associated Press

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Украина обратилась к партнерам с просьбой безотлагательно передать ракеты PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot из имеющихся запасов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства положительно оценил решение Государственного департамента США, позволившего Украине приобрести 500 ракет-перехватчиков PAC-3. В то же время, он отметил, что задержка с фактическим получением вооружения не отвечает насущным потребностям украинской противовоздушной обороны.

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«Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда есть реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности, за последние две недели октября оккупационные войска нанесли более 30 ударов по важным объектам энергосистемы.

Зеленский убежден, что накануне холодов Путин развернул операцию против систем жизнеобеспечения украинских городов. Под прицелом российских атак оказываются электроснабжение, отопление, водоснабжение и мосты.

Президент напомнил, что Украина просила Соединенные Штаты сформировать специальный пакет военной помощи на зимний период. Речь шла о поставках примерно 100 ракет для Patriot ежемесячно. По оценке Зеленского, 500 перехватчиков позволили бы усилить защиту украинского неба в ближайшие месяцы.

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Он также предложил механизм, который позволил бы не ожидать изготовления новых ракет. В частности, партнеры могли бы передать Украине PAC-3 из своих запасов зимой 2026-2027 годов, а затем возобновить собственные арсеналы благодаря новому производству, контракты на которое уже заключили и оплатили Украина и союзники.

Отдельно Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и Государственный департамент за разрешение на закупку ракет. Он также сообщил, что недавно обсуждал вопросы поставок PAC-3 с государственным секретарем США Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи Украине 500 ракет-перехватчиков PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Мы ранее информировали, что у НАТО опасаются, что Соединенные Штаты могут задержать передачу Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot до проведения промежуточных выборов.

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