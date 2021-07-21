Патриотическое движение "Гідність нації" возглавил Вадим Кудияров

Вадим Кудияров сменил Владимира Теслю во главе патриотического движения "Гідність нації".

Общественная организация "Всеукраинское патриотическое движение "Гідність нації", которая занимается патриотическим и спортивным воспитанием молодежи, возглавил председатель Винницкого отделения ОО Вадим Кудияров. На этом посту он сменил предыдущего руководителя Владимира Теслю. Решение единогласно поддержало собрание общественной организации, сообщили в пресс-службе "Гідності нації".

Предыдущий глава ОО Владимир Тесля, который возглавлял ее с момента основания, ушел с поста по собственному желанию. Именно он предложил избрать на место руководителя "Достоинства нации" Вадима Кудиярова.

Владимир Тесля отметил, что "Всеукраинская организация "Гідність нації" должна постоянно динамично развиваться, поэтому такие кадровые изменения будут этому способствовать, поскольку активные, креативные молодые люди должны иметь все возможности для воплощения своих идей.

"Винницкий центр движения "Гідність нації" всегда был одним из лидеров нашей организации. В Виннице налажена системная работа, которая приносит значительные результаты. Именно поэтому на место председателя движения я и предложил молодого и перспективного руководителя Винницкого отделения нашей общественной организации - Вадима Кудиярова. Доволен, что его кандидатуру утвердили на общем собрании", - прокомментировал Владимир Тесля.

Вадим Кудияров, в свою очередь, поблагодарил предыдущего руководителя и коллег за доверие. "Возглавлять движение "Гідність нації" - это одновременно и большая честь для меня, и еще большая ответственность, ведь за эти годы существования организации, мы добились того, что о нас знают в практически всех областях Украины, нам верят и к нам прислушиваются. Мы будем продолжать в том же духе. Среди наших приоритетов останутся реализация программ в рамках национально-патриотического воспитания молодежи, поддержка талантливой молодежи, перспективных спортсменов и спортивных федераций. Таким образом, мы способствуем формированию нового поколения интеллектуально развитых и сильных духом людей, формированию новой, достойной, элиты нашей нации", - отметил новоизбранный глава ОО "Всеукраинское патриотическое движение "Гідність нації".

Напомним, ОО "Всеукраинское патриотическое движение "Гідність нації" создана в мая 2018 году одним из главных функционеров ММА в Украине, основателем и президентом Лиги смешанных боевых искусств WWFC и Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA Владимиром Теслей, с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи. В течение нескольких лет работы ОО, наиболее активно и эффективно себя показали ячейки в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях.

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