"Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга": Подоляк прокомментировал вероятную мобилизацию в России

"Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга": Подоляк прокомментировал вероятную мобилизацию в России

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал возможность объявления Россией общей мобилизации. Он выразил убеждение, что мобилизация в РФ – это возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения.

Многие сегодня пытаются осмыслить вероятность мобилизации в России с точки зрения военной, экономической и политической логики.

Об этом Подоляк написал в Сети 30 апреля.

"Но нужно понимать, что российская государственная машина мыслит несколько иными категориями, а именно – коррупционной логикой. Мобилизация в России – это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления с беднеющего населения. "Плати или умрешь". Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой %. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга", – говорится в сообщении советника руководителя ОП.

Напомним, 29 апреля британский министр обороны Бен Уоллес высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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