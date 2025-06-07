"Паутина" от СБУ: как Украина лишила Россию влияния на ход войны

СБУ

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Военно-политическая операция «Паутина» СБУ доказала, что Россия не готова эффективно использовать свою стратегическую авиацию в войне с Украиной.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда.

Он подчеркнул, что операция не просто блестящая, а демонстрирует потерю Россией части своей ядерной триады, что явилось серьезным ударом по агрессору. По словам Магды, эта потеря подвергает сомнению дальнейшие действия России на войне и ее переговорную позицию.

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Эксперт также отметил особенности современной международной политики, в частности, поддержку России бывшим президентом США Дональдом Трампом. По словам Магды, позиция Трампа является «провалом внешней политики», что затрудняет завершение войны путем давления на агрессора.

Напомним, в субботу, 7 июня, СБУ обнародовала новое видео из спецоперации «Паутина», в ходе которой были уничтожены десятки российских самолетов на четырех военных аэродромах в разных регионах России.

В рамках операции удары были нанесены одновременно по аэродромам Оленья, Иваново, Дягилево и Белая, где базируется стратегическая авиация страны-агрессорки, систематически обстреливающая мирные украинские города.

Общая стоимость уничтоженной техники по предварительным оценкам превышает 7 миллиардов долларов США.

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Потери российской авиации составляют 41 самолет, среди которых стратегические «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также транспортные «Ан-12» и «Ил-78».