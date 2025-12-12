"Пауза перед новым ударом": почему военный раскритиковал мирный план США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Вокруг возможного мирного плана США для Украины снова вспыхнули споры по поводу его условий, гарантий безопасности и рисков для фронта. Однако Украине нельзя соглашаться на шаги, ослабляющие ее позиции.

Об этом рассказал бывший британский солдат, украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя Шон Пиннер в комментарии «24 Каналу».

Пиннер подчеркнул, что не верит в реальность западных гарантий безопасности, если они не подкреплены конкретными шагами. Он напомнил о Будапештском меморандуме, выполнение которого так и не состоялось.

Реклама

«Нельзя доверять тому, что Америка или Европа действительно будут неукоснительно соблюдать эти гарантии безопасности. Если бы они собирались это делать, они сделали бы это еще по Будапештскому меморандуму», — заявил Пиннер.

По мнению Пиннера, Россия не остановится после перемирия, а начнет готовиться к новой атаке. Именно поэтому мирный план США может увеличить угрозу для Украины.

Он подчеркнул, что Россию сдерживает не дипломатия, а сила украинской армии. Любое ослабление обороны создает Кремлю больше пространства для давления.

Пиннер упомянул и о сложном процессе принятия решений по американской помощи. По его мнению, США получают выгоду от продаж оружия союзникам, но не прямой поддержки Украины.

Реклама

«Америка извлекла из этого выгоду. Они продают оружие НАТО, не Украине напрямую. Трамп еще до того, как стал президентом, задерживал поставки артиллерийских снарядов и оружия», — заявил он.

Военный предупредил, что даже после формального соглашения Кремль продолжит провокацию. Он привел пример с запуском российских дронов в направлении Польши — это, по его мнению, проверка пятой статьи НАТО.

«Будет хуже. Перемирие не будет», — подчеркнул он.

Также Пиннер подверг критике идею амнистии за военные преступления, которая появлялась среди пунктов возможного плана. Он считает, что такие решения только поощряют агрессора.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что российские чиновники и военные блоггеры последовательно исключают мирный план из 28 пунктов и его последующие версии с момента его первой публикации в середине ноября.