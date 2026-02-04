"Пауза" в ударах РФ по энергетике: Украина передала США доказательства нарушений со стороны россиян

Стефанишина / © Getty Images

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что 3 февраля украинская сторона официально передала Государственному департаменту США подробный перечень всех атак РФ после объявленного ею «согласия» на прекращение ударов по энергетике. Отдельно была предоставлена информация по последствиям ночных обстрелов, подготовленная в сотрудничестве с ВСУ и Министерством энергетики.

Об этом Стефанишина сообщила во время общения с журналистами на полях Ukrainian Week в Вашингтоне, передает корреспондент «Общественного».

«Посольство сегодня передало в Государственный департамент очень подробную информацию обо всех обстрелах, происходивших с момента объявления так называемого „согласия“ России на перемирие. Отдельно — по результатам ночной атаки», — подчеркнула она.

По словам посолки, эти материалы должны напрямую повлиять на переговорный процесс, поскольку демонстрируют невыполнение Россией собственных заявлений. Она выразила надежду, что США изберут подход «меньше иллюзий — больше давления».

Также Стефанишин отметила, что ключевым направлением работы украинской делегации в Вашингтоне станет лоббирование санкционных законопроектов против стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы. В обеих палатах Конгресса зарегистрировано по меньшей мере три таких инициативы.

По ее словам, все законопроекты имеют двухпартийную поддержку, а работа сосредоточена на доработке текстов и мобилизации политической воли для вынесения их на голосование. Даже по чувствительным вопросам тарифной политики сторонам уже удалось найти компромиссы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп публично призвал Россию воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Украины из-за рекордных морозов. Впрочем, после этих заявлений РФ продолжила обстрелы, что и послужило основанием для передачи доказательств американской стороне.

«Ситуация чрезвычайная. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился сделать это. Мы очень рады, потому что Украина очень страдает. Многие говорили — ты ничего не добьешься, но он это сделал. Я считаю, что это очень хорошо», — отметил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за усилия, но подчеркнул, что «реальность покажут следующие дни».